Podcast: autores de livro defendem que golpismo de Bolsonaro foi barrado por instituições

"Como as Democracias Morrem?" e "Como Salvar a Democracia?" são livros que ganharam espaço em anos recentes ante a ascensão de líderes populistas autoritários. No Brasil, a Presidência de Jair Bolsonaro (PL) e o golpismo que culminou no 8 de Janeiro chamaram a atenção dos pesquisadores que esquadrinham a crise da democracia liberal.

Os cientistas políticos Marcus André Melo, colunista da Folha, e Carlos Pereira avaliam que, apesar dos abalos, a democracia brasileira não sofreu risco real e que, sob Bolsonaro, a vida democrática e a civilidade política estiveram sob ameaça, mas as instituições não.

Em "Por que a Democracia Brasileira Não Morreu?", recém-lançado, eles argumentam que, no fim das contas, as instituições forçaram Bolsonaro a abandonar a retórica antissistema e garantiram a manutenção do sistema político —até o presidencialismo de coalizão, hoje em crise, pode ter sido elemento-chave na resistência democrática.

O episódio desta segunda-feira (24) do Café da Manhã recebe Marcus André Melo e Carlos Pereira, que discutem a força das instituições brasileiras, o papel de cada uma na manutenção da democracia e se houve fraturas deixadas pelas tentativas golpistas.

