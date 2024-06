Podcast: bastidores das articulações contra e a favor do PL Antiaborto por Estupro

São Paulo

O Congresso iniciou a semana lidando com a repercussão do PL Antiaborto por Estupro. Na Câmara, lideranças do centrão indicaram que, da forma como a proposta está redigida, ela não deve ser aprovada; o autor do texto, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), dobrou a aposta e disse que, se o texto não for votado, aliados dele farão pressão pelo Estatuto do Nascituro.

No Senado, parlamentares organizaram uma sessão para tratar da assistolia fetal, método recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para interromper gestações com mais de 20 semanas. A discussão —que teve a performance de uma mulher interpretando um feto— convidou 17 pessoas, 15 delas contra o procedimento. A ministra Nísia Trindade (Saúde) e Maria Celeste Wender, presidente da federação das associações de ginecologia e obstetrícia, não participaram.

Os movimentos vêm depois de seguidos dias de protestos, nas redes sociais e nas ruas, contra o projeto em debate na Câmara. A pressão se refletiu também na posição do governo: de postura inicialmente condescendente, a gestão passou a manifestar oposição ao texto. O presidente Lula definiu o cerne do projeto como insanidade.

O episódio desta terça-feira (18) do Café da Manhã trata dos bastidores e das negociações políticas por trás do PL Antiaborto por Estupro, com a colunista da Folha Mônica Bergamo.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelas jornalistas Gabriela Mayer e Magê Flores, com produção de Carolina Moraes e Lucas Monteiro. A edição de som é de Thomé Granemann.