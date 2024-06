Podcast: o debate sobre a Previdência dos militares e o corte de gastos do governo

São Paulo

Em meio à pressão para que o governo corte despesas, a Previdência dos militares voltou à pauta. A ministra Simone Tebet (Planejamento) mencionou a revisão da aposentadoria de integrantes das Forças Armadas como um dos itens de um cardápio a ser apresentado ao Planalto —que vai bater o martelo sobre o tema.

A discussão é feita ao mesmo tempo no TCU (Tribunal de Contas da União). À Folha o presidente do órgão, Bruno Dantas, sugeriu que novas mudanças previdenciárias comecem pelas Forças. Segundo ele, o déficit per capita nessa área entre os setores de trabalhadores civis e militares é desproporcional. Em julgamentos recentes, o TCU também mira benefícios militares.

A discussão acendeu um alerta na cúpula das Forças, que teme que militares virem alvo prioritário no governo. A caserna quer vigilância constante sobre o SPSMFA (Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas), conjunto de direitos que garante remuneração, pensão, saúde e assistência na ativa e na inatividade.

O episódio desta segunda-feira (17) do Café da Manhã trata da ideia de mexer na Previdência dos militares. O repórter da Folha em Brasília Cézar Feitoza explica como funciona a aposentadoria das Forças, trata do lobby do Alto Comando e analisa até que ponto esse tema pode ganhar espaço neste momento.

