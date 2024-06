Elisa Lucinda fala sobre o poder do envelhecimento em podcast

São Paulo

O medo de envelhecer não assombra Elisa Lucinda. "Eu tinha quando eu não sabia que era bom, porque ninguém me disse coisas boas da velhice", diz à Tati Bernardi no episódio desta sexta-feira (14) de Se ela não sabe, quem sabe?.

No podcast, ela conta que descobriu, com o passar dos anos, que a maturidade é um tempo de liberdade. "Tem um poema meu que fala, 'agora que ninguém me manda mais, posso ser jovem em paz'", diz ela.

A atriz e poetisa afirma que hoje tem sua carreira, respeito das pessoas, fãs, independência financeira e conforto, situação diferente de quando era mais jovem. "Eu não podia ter isso aos 20, sabe? Eu acho que é um tempo de muito poder, muito mais do que os 20."

No podcast, Tati conversa com grandes nomes das artes, dos negócios e da ciência para que eles tragam respostas essenciais para pessoas de todas as idades em temas como carreira, relacionamento e luto. O projeto foi inspirado no americano "Wiser Than Me", em que a atriz Julia Louis-Dreyfus conversa com mulheres mais velhas e "mais sábias" do que ela, que tem 63 anos.

Já foram entrevistadas Fernanda Torres, Zezé Motta, Luiza Trajano, Bruna Lombardi, Dira Paes e Laerte Coutinho.

O podcast é publicado às sextas-feiras nas principais plataformas de áudio. O projeto é coordenado pela editoria de Podcasts da Folha e pela iniciativa Todas, e tem produção de Zamunda Studio.

