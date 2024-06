Podcast debate os gastos de ministros e a transparência do STF

São Paulo

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, saiu em defesa dos gastos da corte com a segurança de ministros em viagens. Nas últimas semanas, reportagens revelaram que o STF pagou diárias para servidores acompanharem magistrados que somam até R$ 200 mil.

Nesta quarta (5), um novo caso veio a público: gastos de R$ 39 mil com um segurança de Dias Toffoli em uma viagem que incluiu a ida à final da Champions League. Segundo Barroso, houve um estímulo recente à hostilidade, o que exigiu "o reforço da segurança em todas as situações". O STF afirma que os deslocamentos não afetam o ritmo de trabalho dos juízes.

As idas de ministros ao exterior vêm chamando a atenção também pela frequência —o que leva a presenças virtuais em sessões— e pela falta de transparência em relação a quem arca com custos de passagens e hospedagem. O caso dos gastos ganha luz com a divulgação, nesta semana, do valor recorde de despesas com o Poder Judiciário em 2023.



O episódio desta sexta-feira (7) do Café da Manhã fala dos gastos do Judiciário e discute a transparência no Supremo Tribunal Federal. O podcast ouve o advogado Bruno Morassutti, diretor da agência Fiquem Sabendo e integrante do Conselho de Transparência da Controladoria-Geral da União. Ele é um dos responsáveis pela coluna Transparência Pública na Folha.

