Podcast: a eleição no Parlamento Europeu e o avanço da ultradireita no mundo

A votação expressiva da ultradireita na eleição para o Parlamento Europeu abalou a política interna de vários países do bloco.

Na França, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, chamou de preocupante a decisão de Emmanuel Macron de dissolver o Parlamento a poucos dias das Olimpíadas —o partido dele recebeu a metade dos votos da oposição liderada por Marine Le Pen. Na Alemanha, o partido Alternativa para a Alemanha (AfD), segundo mais votado, afastou um de seus líderes, envolvido em escândalos e falas simpáticas ao nazismo.

A eleição elevou a pressão sobre os líderes das duas maiores economias do bloco e mostrou a consolidação do avanço da ultradireita, mas analistas têm dúvidas sobre como a corrente vai conseguir influir no Parlamento Europeu. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a coalizão centrista servirá de bastião contra extremismos; o bloco deve manter maioria confortável de mais de 400 assentos (são 720 ao todo).

No episódio desta terça-feira (11) do Café da Manhã, o professor de relações internacionais da PUC-SP David Magalhães, coordenador do Observatório da Extrema Direita, analisa os efeitos da votação em diferentes países e explica como o avanço da direita radical na Europa se relaciona com a expansão dessa corrente política no mundo

