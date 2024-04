Podcast discute se divórcio entre evangélicos e a esquerda é contornável

São Paulo

O presidente Lula começou nesta semana uma série de viagens pelo país com o objetivo de responder à piora na avaliação que apareceu em pesquisas recentes. O Planalto vai usar essas viagens para inaugurar obras e também para vender um novo slogan: "Fé no Brasil".

A ideia é que nas próximas semanas esse mote —buscando uma aproximação com o eleitorado evangélico— seja frequente nas propagandas oficiais. Nas pesquisas, o segmento evangélico se destaca por ter uma percepção do governo pior do que a média. No Datafolha de 15 dias atrás, 43% dos entrevistados evangélicos disseram achar a gestão ruim ou péssima; na população como um todo, são 33%.

O episódio desta quinta-feira (4) do Café da Manhã analisa os novos acenos que Lula tenta fazer aos evangélicos e explica como se deu o distanciamento entre a esquerda e esse grupo. A repórter da Folha Anna Virginia Balloussier, que está lançando o livro "O Púlpito: Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos" (ed. Todavia), também conta como a religião ganhou influência no Brasil.

