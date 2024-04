Podcast analisa por que os Estados Unidos querem banir o TikTok

São Paulo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou nesta quarta-feira (24) um projeto que prevê ajuda financeira e militar a aliados (Ucrânia, Israel e Taiwan) e o possível banimento do TikTok no país. É mais um capítulo da disputa que começou ainda no governo do ex-presidente Donald Trump –o republicano tentou proibir a plataforma, em meio a uma Guerra Fria 2.0 com a China.

A lei, aprovada com apoio de republicanos e democratas, define que a rede social não poderá mais ser oferecida nas lojas de aplicativos, a menos que a proprietária, a chinesa ByteDance, venda a plataforma em até nove meses. Os defensores do projeto acusam a companhia de compartilhar com de usuários com o regime chinês, colocando em risco a segurança nacional americana.

O TikTok afirma que nunca compartilhou e nem compartilhará no futuro informações dos mais de 170 milhões de usuários americanos. Após a sanção de Biden, o presidente-executivo do TikTok, Shou Chew, afirmou em um vídeo publicado na própria plataforma que vai questionar a nova lei na Justiça. "Os fatos e a Constituição estão do nosso lado", afirmou.

O episódio desta quinta-feira (25) do Café da Manhã discute o que significa a decisão que pode banir o TikTok dos Estados Unidos. O diretor-executivo do InternetLab, Chico Brito Cruz, analisa os argumentos de cada lado e os impactos que a medida pode ter.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelas jornalistas Gabriela Mayer e Magê Flores, com produção de Carolina Moraes, Lucas Monteiro e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann.