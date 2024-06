Podcast analisa a pressão sobre Haddad e o debate por corte de gastos do governo

São Paulo

O dólar fechou em queda nesta quinta-feira (13) depois de integrantes do governo falarem em revisão de gastos e confiança no trabalho do ministro Fernando Haddad (Fazenda). Na véspera, a moeda americana tinha disparado ante a incerteza com a condução fiscal e a percepção de enfraquecimento de Haddad depois de derrotas no Congresso.

Em Brasília, ao lado da ministra Simone Tebet (Planejamento), o ministro da Fazenda disse ter pedido a auxiliares ritmo mais intenso no debate sobre a agenda de corte de gastos para o Orçamento de 2025. No Rio, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo tem compromisso com o equilíbrio fiscal; e, na Suíça, Lula chamou Haddad de extraordinário.

A pressão sobre a condução da economia vinha crescendo nesta semana e se somando a outros desgastes políticos, como a derrubada da validade da medida provisória que alterava regras do PIS/Cofins —num processo em que Lula viu erros do governo—, falas do presidente sem acenos a uma revisão de gastos, a suspensão de uma licitação para a compra de arroz e o indiciamento do ministro das Comunicações.

O episódio desta sexta-feira (14) do Café da Manhã discute a pressão sobre a área fiscal do governo Lula e sobre a atuação de Fernando Haddad. A repórter da Folha em Brasília Idiana Tomazelli analisa o saldo das derrotas recentes do ministro da Fazenda, explica o debate sobre corte de gastos e conta como isso mexe com a pauta econômica do Planalto.

