Podcast: alvo da 'Abin paralela', Mônica Bergamo comenta nova fase da investigação

São Paulo

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (11) nova operação sobre o caso da chamada "Abin paralela", que detalhou diferentes aspectos do esquema que teria sido infiltrado na Abin, a Agência Brasileira de Inteligência, no governo Jair Bolsonaro (PL).

A investigação estabelece ligações da atuação de agentes que eram subordinados ao então diretor Alexandre Ramagem a ataques contra os Poderes e ações para desacreditar o processo eleitoral. Também aponta tentativas de usar a estrutura de inteligência do governo para blindar filhos do ex-presidente.

O suposto esquema se tornou alvo da PF no ano passado, depois da divulgação do uso do software espião FirstMile pela Abin para monitoramentos sem autorização judicial. A nova fase ampliou a lista de pessoas que teriam sido espionadas —fazem parte dela ministros do STF, parlamentares e jornalistas.



É com uma destas jornalistas, a colunista da Folha Mônica Bergamo, o episódio desta sexta-feira (12) do Café da Manhã. Ela fala sobre o monitoramento que sofreu, explica os novos desdobramentos da investigação e discute como a "Abin paralela" montada no governo Bolsonaro impacta o entorno do ex-presidente.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Carolina Moraes e Lucas Monteiro. A edição de som é de Raphael Concli.