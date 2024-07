Podcast detalha relatório da PF e explica o que pode complicar Bolsonaro no caso das joias

São Paulo

A retirada do sigilo do processo sobre a venda de joias recebidas de presente pelo governo brasileiro na gestão Jair Bolsonaro (PL) abriu um novo capítulo do caso, com a revelação do que embasou o pedido de indiciamento, pela Polícia Federal, do ex-presidente e de mais 11 pessoas na semana passada.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenou a derrubada do sigilo na segunda-feira (8) e deu 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República decida se denunciará os indiciados.

O relatório da PF detalha como funcionava o suposto esquema , aponta que o dinheiro de presentes vendidos bancou a estadia do ex-presidente nos EUA e sustenta que ele tinha ciência de ao menos uma tentativa de venda de joias. Bolsonaro foi indiciado sob suspeita de associação criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. A defesa afirma que ele jamais pretendeu enriquecer ou ficar com bens públicos e que esclareceu os fatos em depoimento à PF.

O episódio desta quarta-feira (10) do Café da Manhã detalha a investigação sobre o caso das joias. Os repórteres da Folha em Brasília Constança Rezende e José Marques explicam os indícios que podem complicar Bolsonaro e contam o que esperar dos próximos passos.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelo jornalista Gustavo Simon, com produção de Daniel Castro, Lucas Monteiro e Maurício Meireles. A edição de som é de Raphael Concli.