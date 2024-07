Podcast: por que esquerda e ultradireita podem dizer que venceram eleição na França

São Paulo

A incógnita política que emergiu da eleição parlamentar francesa no domingo (7) permaneceu no dia seguinte à divulgação do resultado. O presidente Emmanuel Macron rejeitou a demissão do premiê Gabriel Attal e pediu que o aliado continue no cargo até o cenário na Assembleia Nacional ficar mais claro.

Políticos da Nova Frente Popular, coalizão de esquerda que terá maioria no Parlamento, se reuniram para tentar definir um nome de consenso para indicar como primeiro-ministro. Um dos líderes do bloco, Jean-Luc Mélenchon disse que é "parte da solução, não do problema".

A resistência com que aliados de Macron e mesmo da NFP olham para Mélenchon, visto como radical, pode inviabilizá-lo e levar à escolha de um nome mais neutro —a indefinição acrescenta camadas de incógnita ao futuro de Macron. Do outro lado, a ultradireita procura lamber as feridas da decepção com o 3º lugar. O presidente da Reunião Nacional, Jordan Bardella, anunciou que vai ser líder de um bloco no Parlamento Europeu.

O episódio desta terça (9) do Café da Manhã explica como a eleição parlamentar na França repercute no país e no mundo. Tanguy Baghdadi, mestre em relações internacionais e apresentador do podcast Petit Journal, discute quem ganha e quem perde com os resultados das urnas e analisa a eficácia da estratégia para barrar a ultradireita

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelo jornalista Gustavo Simon, com produção de Lucas Monteiro e Maurício Meireles. A edição de som é de Raphael Concli.