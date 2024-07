Podcast explica como IA generativa usa dados de usuários e debate modelos de regulação

São Paulo

O debate sobre limites da inteligência artificial e sobre a regulação dessa tecnologia voltou à tona nesta semana no Brasil com a decisão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) de barrar o uso, pela Meta, dos dados de usuários para treinar modelos de IA generativa.

A empresa alterou as políticas de plataformas como Facebook e Instagram para esse uso em maio —sem divulgar em informe público no Brasil. A ANPD apontou risco "de dano grave e irreparável" aos direitos dos afetados, enquanto a Meta afirmou cumprir as leis de privacidade e regulações do país.

A medida se soma a outras discussões em vigor no Brasil: em março, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) traçou normas para o uso de IA no pleito municipal deste ano, e no Senado uma regulamentação mais ampla está em tramitação —o governo Lula também tem grupos de trabalho dedicados a estudar o tema. Lá fora, a União Europeia aprovou em março o primeiro marco regulatório do mundo para o setor.

O episódio desta quinta (4) do Café da Manhã discute os mecanismos de regulação e controle da inteligência artificial e como essas ferramentas usam nossos dados. O podcast entrevista Dora Kaufman, professora do programa de pós-graduação do Centro de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC-SP.

