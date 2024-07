Podcast discute o futuro da campanha de Joe Biden à Presidência dos EUA

São Paulo

O Partido Democrata iniciou neste fim de semana um movimento para tentar blindar a candidatura de Joe Biden à Presidência dos Estados Unidos —mas, nos bastidores, a hipótese de o atual presidente desistir é aventada com mais força, inclusive com pressão da imprensa e de doadores do partido.

Biden fez uma bateria de eventos com doadores e apoiadores antes de passar o domingo (30) reunido com a família. A crise está ligada ao desempenho dele no primeiro debate com o republicano Donald Trump, na quinta (27). O presidente estava vacilante, com dificuldade de completar frases e raciocínios. No dia seguinte, tentou se mostrar no jogo e disse em um comício que não anda, fala nem debate tão bem quanto antes —mas sabe falar a verdade.

Ante a crise democrata, o Partido Republicano falou em vitória clara de Trump, mesmo ele tendo mentido e fugido de perguntas delicadas. A expectativa é que questionamentos sobre a capacidade de Biden se tornem o tema central e encubram pontos fracos de Trump —o 1º ex-presidente americano condenado na Justiça responde a outras três ações criminais.

O episódio desta segunda (1º) do Café da Manhã discute o futuro da campanha de Joe Biden à Presidência dos EUA. A repórter Fernanda Perrin, correspondente no país e que cobriu o debate em Atlanta, explica como o evento mexeu com os dois partidos e discute os próximos passos na corrida pela Casa Branca.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Carolina Moraes e Lucas Monteiro. A edição de som é de Raphael Concli e Lucas Monteiro.