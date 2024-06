Podcast conta o clima na Bolívia após tentativa de golpe e explica o que pode acontecer

São Paulo

No dia seguinte à tentativa de golpe de Estado contra o presidente Luis Arce, a Bolívia viveu relativa calma nas ruas. A repórter Mayara Paixão, enviada a La Paz, relata que nesta quinta-feira (27) esse clima era quebrado apenas em bloqueios pontuais em vias públicas, organizados por civis, e na agitação em frente ao palácio presidencial.

Do lado do governo, a gestão Arce atacou o general Juan José Zúñiga, que liderou a ação militar, e rebateu alegações do ex-comandante do Exército. Ao ser preso, ele disse ter agido a mando do presidente, que segundo o general buscaria um autogolpe para tentar ganhar popularidade. Outra versão acusa o ex-presidente Evo Morales, antigo aliado de Arce que quer voltar ao poder.

O governo disse que Zúñiga vai ser acusado de terrorismo e levante armado contra a soberania do Estado —ele foi preso com mais 16 militares. Segundo a repórter da Folha, nas ruas os bolivianos evidenciam que a tentativa de golpe, ainda que frustrada e repudiada pela comunidade internacional, agrava um cenário de incerteza política e crise econômica.

No episódio desta sexta (28) do Café da Manhã, o consultor e analista internacional Amauri Chamorro debate os significados, desdobramentos e repercussões da tentativa de golpe na Bolívia e discute como fica a democracia do país.

