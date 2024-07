Podcast trata do aumento dos casos de suicídio entre policiais

São Paulo

As mortes por suicídio de policiais civis e militares da ativa cresceram 26% no Brasil em 2023. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na semana passada, mostra que, no caso da PM, o índice superou a soma das mortes de agentes em confronto —em serviço e de folga. No país, foram 110 policiais mortos por suicídio e 107, em confrontos.

Especialistas apontam que os dados ainda são falhos, com gargalos na notificação e no acompanhamento dos casos. Mesmo assim, veem os números como alarmantes: nos estados com os maiores contingentes do país, o aumento nos casos de suicídio somando polícias civil e militar foi de 80% em São Paulo e 117% no Rio de Janeiro.

No mês passado, a Folha mostrou que os registros na PM paulista bateram recorde no primeiro ano da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), segundo dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. Foram 43 casos registrados em 2023 —alta de 30% em relação a 2022 e quase o dobro dos 22 de 2015.

O episódio desta quarta-feira (24) do Café da Manhã discute o aumento de suicídios de policiais no Brasil. A psicóloga Juliana Martins, coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, explica o que os registros indicam, trata das respostas que as corporações dão aos agentes que precisam de ajuda e analisa como o cenário impacta a vida e a atuação dos policiais. Ela assina um artigo no Anuário, junto com a policial militar da ativa Juliana Lemes, sobre as mortes de policiais.

