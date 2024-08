Podcast explica como Alexandre de Moraes usou TSE fora do rito

São Paulo

O gabinete de Alexandre de Moraes no STF ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal durante e após as eleições de 2022.

Diálogos revelados pela Folha mostram como o setor de combate à desinformação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), presidido à época por Moraes, foi usado como um braço investigativo do gabinete do ministro no Supremo. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os dois tribunais.

A Folha teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes e outros integrantes da sua equipe no TSE e no Supremo. O material foi obtido pela reportagem com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker.

Procurado, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes disse que o Tribunal Superior Eleitoral tem competência para fazer relatórios sobre atividades ilícitas, e que eles só descreviam postagens nas redes sociais ligadas às investigações. Segundo a nota, todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão documentados nos inquéritos.

O episódio desta quarta-feira (14) do Café da Manhã trata das mensagens que mostram como Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo. O podcast entrevista Fabio Serapião, repórter da Folha em Brasília, que assina as reportagens sobre o tema com o colunista Glenn Greenwald.

