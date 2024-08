Podcast discute embate entre STF e Congresso por regras de emendas parlamentares

São Paulo e Brasília

A disputa envolvendo as regras para pagamentos de emendas parlamentares tem novos capítulos. O ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino determinou, na semana passada, que o governo federal só execute gastos de emendas de comissão que tenham prévia e total rastreabilidade —e impôs medidas de transparência.

Emendas parlamentares são um mecanismo legal para que deputados e senadores enviem recursos para programas em cidades e estados. Nos últimos anos, com elas, o Congresso conseguiu dominar uma fatia cada vez maior do Orçamento da União e criar modos de driblar o veto do STF às chamadas emendas de relator.

O movimento também recebe críticas do governo Lula. Parlamentares veem, inclusive, uma articulação do Planalto por trás da decisão de Dino. Uma possível reação já é discutida nos bastidores.



No episódio desta segunda-feira (5) o Café da Manhã trata do embate pelas regras das emendas parlamentares. Bruno Boghossian, colunista da Folha, explica o significado do passo mais recente nessa disputa, discute as possíveis reações no Congresso à decisão de Flávio Dino e analisa como isso mexe na balança dos Três Poderes.

