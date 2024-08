Podcast: o tom duro na ata do Copom e a possibilidade de os juros voltarem a subir

Brasília e São Paulo

A taxa básica de juros brasileira voltou ao centro do debate econômico no país nesta terça-feira (6), com a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Copom subiu o tom e afirmou no documento que pode aumentar a Selic se achar necessário, citando a cotação do dólar e expectativas de alta da inflação.

A ata se limita ao cenário desenhado na semana passada, que levou o BC a manter os juros em 10,5% ao ano. Nos últimos dias, incertezas no quadro externo se acentuaram, com o temor de uma desaceleração da economia americana —que fez desabarem os mercados na segunda (5).

O governo Lula, que acumula desgastes com a gestão do BC neste ano, não se manifestou sobre o tom da ata. Mas a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou a instituição. E o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, defendeu uma transição de poder na autarquia "sem arroubos políticos".

O Café da Manhã desta quarta-feira (7) fala da possibilidade de uma nova alta dos juros no Brasil. O colunista da Folha Samuel Pessôa, pesquisador do Ibre-FGV e da Julius Baer Brasil, analisa os recados do BC, do mercado e do governo Lula, e explica como números do exterior mexem com a situação no país.

