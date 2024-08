Brasília

Em meio a uma antecipação dos incêndios no Pantanal neste ano, o Ministério do Meio Ambiente aposta no efeito de dissuasão do trabalho de investigação criminal realizado em conjunto com a Polícia Federal para reduzir as queimadas no longo prazo.

Incêndio florestal consome vegetação de fazenda no Pantanal do Mato Grosso do Sul

A PF tem deslocado peritos especializados às áreas com focos de incêndio para coletarem evidências que ajudem a identificar os agentes causadores de incêndio. A ideia é que os ministérios públicos estaduais, a partir das informações levantadas, entrem com ações criminais contra os responsáveis.

Integrantes do ministério avaliam que, quando a prática ganhar escala e as punições começarem a ser aplicadas, isso poderá ter um resultado forte na dissuasão de agentes causadores de incêndios.

O ministério lançou uma campanha nas mídias sociais para explicar como a atual seca e antecipação das queimadas atrapalha as tentativas de controlar incêndios no Pantanal e na Amazônia, e para advertir responsáveis para a possibilidade de investigação e punição.