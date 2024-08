Podcast discute segurança na aviação depois de queda de avião da Voepass

São Paulo

Os investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) concluíram na manhã desta segunda-feira (12) as investigações locais do acidente com o avião da Voepass que caiu na sexta (9) em Vinhedo (SP). A força-tarefa da Polícia Técnico-Científica finalizou a identificação das vítimas, e concluiu que a maioria morreu de politraumatismo em razão da queda.

A próxima etapa das investigações vai analisar os dados do voo, o que inclui examinar as caixas-pretas. Os peritos também vão examinar, entre outras coisas, os equipamentos da aeronave e como a tripulação operou os sistemas dela. A previsão é que o órgão divulgue o relatório preliminar do acidente em 30 dias.

O episódio desta terça-feira (13) do Café da Manhã discute como é a segurança da aviação civil hoje no Brasil. Valmar Gama, diretor de programas e tecnologia da Associação Brasileira de Segurança de Voo, explica como é feita a prevenção de acidentes aéreos, o que evoluiu nas últimas décadas e como treinamento, manutenção e regulação contribuem para uma aviação mais segura.

