Podcast analisa os desafios da inclusão de alunos bolsistas em escolas particulares

São Paulo

A inclusão de jovens de baixa renda em colégios de elite tem se mostrado um desafio. Crianças e adolescentes ouvidos pela Folha relataram sentimentos contraditórios: a satisfação com a oportunidade de acesso a uma educação de qualidade em oposição a um sofrimento emocional e psíquico por situações de racismo e discriminação socioeconômica.

Entre os modelos de bolsa mais usuais nas escolas privadas, estão a isenção da mensalidade para filhos de funcionários; processos seletivos internos; e parcerias com organizações que custeiam, na escola particular, os estudos de jovens que tinham boas notas na escola pública.

As bolsas são vistas como uma ferramenta de inclusão social, em um cenário em que a educação pública enfrenta problemas. Mas nem sempre a proposta funciona bem. Especialistas apontam para uma dificuldade de parte das escolas em garantir acolhimento e contribuir para que todos os estudantes construam um sendo de acolhimento.

O episódio desta segunda-feira (2) do Café da Manhã debate a inclusão de alunos bolsistas em escolas de elite. A repórter da Folha Isabela Palhares conta o que ouviu de estudantes e educadores sobre os obstáculos para garantir os benefícios desse mecanismo. E Gabriel Domingues, presidente da Ponteduca, organização que se dedica à democratização da educação particular, analisa em que bases essa discussão se dá e fala dos caminhos para superar as travas atuais.

