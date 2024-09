Podcast discute as repercussões políticas e jurídicas da suspensão do X

São Paulo

Quatro ministros da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) confirmaram, de forma unânime, a ordem de Alexandre de Moraes e mantiveram o bloqueio da rede social X (antigo Twitter) no país nesta segunda-feira (2).

Magistrados vinham defendendo que a medida fosse analisada pelos 11 ministros no plenário, mas Moraes levou o caso à Primeira Turma do STF. Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux (com ressalvas) seguiram o voto dele.

Moraes também citou o descumprimento de outras decisões judiciais pela plataforma, como a que determinava o bloqueio de perfis de bolsonaristas. O ministro disse que a rede de Elon Musk tem cumprido, sem reclamar, centenas de ordens de remoção de conteúdo em outros países, como Índia e Turquia.

Com o bloqueio, Musk dobrou a aposta em usar o próprio X para acusar Moraes de censura. Nesta segunda, o bilionário sul-africano voltou a falar em impeachment do ministro e interagiu com tuítes que falavam sobre a manifestação convocada por bolsonaristas para o 7 de Setembro em São Paulo —um ato que deve ter Moraes como alvo.

O episódio desta terça-feira (3) do Café da Manhã discute as repercussões jurídicas e políticas do bloqueio do X no Brasil. O professor de direito constitucional da USP Rafael Mafei analisa os recados do STF no julgamento que referendou a posição de Alexandre de Moraes, a postura dos outros Poderes e a dimensão que o caso ganha em época eleitoral no Brasil.

