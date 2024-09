Podcast discute efeito de ataque de Datena a Marçal e papel dos debates nas eleições

São Paulo

No debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo neste domingo (15), uma banqueta arremessada por José Luiz Datena (PSDB) na direção de Pablo Marçal (PRTB) roubou a cena. Depois de uma série de provocações verbais, os ânimos exaltados culminaram não só na agressão, mas na expulsão de Datena e na saída de Marçal do evento.

Esse não foi o único momento tenso visto em debates das eleições municipais deste ano. Em Teresina, em agosto, o atual prefeito, Dr. Pessoa (PRD), agrediu Francinaldo Leão (PSOL) com uma cabeçada. Em outras cidades, acusações, apelidos pejorativos e ofensas trocadas também apareceram.

Os cortes das cenas se espalham pelas redes sociais, e os ataques rendem memes, piadas, análises e condenações, tirando o foco das propostas dos candidatos e transformando o debate em performance.

O episódio desta terça (17) do Café da Manhã discute o papel dos debates nas eleições hoje. Fábio Vasconcellos, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cientista político do Instituto Informa e pesquisador de pós-doutorado da Universidade Federal do Paraná, analisa como a agressão vista no encontro de domingo em São Paulo faz parte de um contexto maior de violência política, o papel das redes sociais nessas transformações e se é possível criar regras que melhorem o ambiente dos programas —e o debate público em si.

