Podcast trata dos símbolos que bonés, terninhos e tênis exprimem na política

Um boné com a inscrição "Trump 2024" na cabeça do presidente Joe Biden, em um evento para lembrar o 11 de Setembro, chamou a atenção nesta quarta-feira (11). Tanto pelo inusitado da situação, em termos partidários e eleitorais, quanto pela discussão sobre os símbolos que peças de roupa podem expressar no universo político.

Nos EUA, esse debate passa no momento pelos terninhos e pelos tênis All Star da rival de Trump, Kamala Harris —escrutinados até pelo jornal The New York Times—, e por uma disputa de "lembrancinhas" das campanhas, que envolve, entre outras coisas, os bonés Maga do republicano e camuflado da democrata.

Em tempos de eleições municipais, o Brasil também dirige suas atenções para o tema. São exemplos, na campanha paulistana, o boné de Pablo Marçal (PRTB) —replicado por outros candidatos e inspirado no modelo do autocrata salvadorenho Nayib Bukele— e o estilo de Tabata Amaral (PSB), que varia de acordo com a situação.

O Café da Manhã desta sexta (13) discute como a escolha de peças de roupa pode impactar a trajetória de homens e mulheres na política. A consultora Thais Farage, que pesquisa comportamento de consumo, moda e gênero na USP, analisa os símbolos escolhidos por candidatos no Brasil e lá fora e explica como o uso da moda pode ajudar a alavancar ou a afundar uma estratégia de comunicação eleitoral.

