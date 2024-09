Podcast debate simbolismos do 7 de Setembro em meio a tensões políticas e jurídicas

São Paulo

No seu segundo 7 de Setembro, o governo Lula 3 promete usar simbolismos sob o slogan "Democracia e Independência: É o Brasil no Rumo Certo" e destacar bons índices econômicos. No ano passado, a gestão petista tentou devolver a institucionalidade ao evento, em resposta aos ataques do 8 de Janeiro e à captura que o bolsonarismo fez da Independência.

Inelegível também por declarações feitas no 7 de Setembro de 2022, que foram consideradas pelo TSE abuso de poder político e econômico, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve manter a aposta de usar a data para mobilizar apoiadores. O pastor Silas Malafaia convocou uma manifestação em São Paulo.

O movimento foi impulsionado pelas críticas à suspensão do X (ex-Twitter) no Brasil, por determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Há especulações também em relação à presença de candidatos à Prefeitura de São Paulo.

O Café da Manhã desta quinta-feira (5) fala sobre os simbolismos do 7 de Setembro. A historiadora Iara Lis Schiavinatto, professora da Unicamp, analisa o uso que o governo Lula e o bolsonarismo fazem da data, as mensagens enviadas nessas celebrações civis e militares e as mudanças do feriado cívico ao longo da história.

