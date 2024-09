Podcast trata do aumento do PIB e dos erros na expectativa do mercado

São Paulo

Como tinha acontecido com os dados do ano de 2023 e do primeiro trimestre de 2024, os números mais recentes do PIB (produto interno bruto) vieram acima do que esperavam analistas do mercado financeiro. Nesta terça-feira (3), o IBGE divulgou que no segundo trimestre deste ano o indicador subiu 1,4% —agentes esperavam 0,9%.

O crescimento teve influência positiva dos investimentos e do consumo das famílias e do governo —em um cenário de mercado de trabalho aquecido. Serviços e indústria também cresceram, enquanto o agronegócio teve uma retração.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou otimismo e disse que, se o PIB continuar forte, uma revisão do Orçamento de 2025 entra no radar. Ainda que tenha sido o melhor trimestre da economia em alguns anos, o mercado ainda olha para os números com reticência, de olho nos reflexos dos dados na inflação e na taxa de juros.

O episódio desta quarta-feira (4) do Café da Manhã fala do crescimento acima do esperado do PIB brasileiro neste ano. O colunista da Folha Vinicius Torres Freire explica o que o resultado do segundo trimestre sugere, discute por que os economistas têm errado nas projeções e analisa o que pode vir pela frente.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Laura Lewer e Lucas Monteiro. A edição de som é de Thomé Granemann.