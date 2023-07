Assessor publica foto de Bolsonaro sem camisa após decisão do TSE por inelegibilidade

São Paulo

O assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o advogado Fabio Wajngarten, publicou foto do ex-chefe do Executivo sem camisa nesta sexta-feira (30), mesmo dia em que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) declarou o político inelegível até 2030.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sem camisa em foto divulgada após o resultado do julgamento que o tornou inelegível no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) - Divulgação - 28.abr.23/João Menna

Na imagem, é possível ver a cicatriz gerada pela facada que Bolsonaro levou em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, em 2018, durante ato de campanha em sua tentativa, à época bem-sucedida, de chegar ao Palácio do Planalto.

Na publicação, Wajngarten afirma que o ex-presidente é "Vítima, Dessa tal DEMOCRACIA, que joga há muito tempo fora das 4 linhas, não por palavras e sim por atos e decisões".

O ex-secretário de Comunicação Social do Planalto durante o governo Bolsonaro afirma que a imagem foi feita por João Menna, em 28 de abril de 2023, alguns meses após a saída do capitão reformado do Exército da Presidência.

O fotógrafo, que também publicou a imagem nesta sexta, afirmou que o ex-mandatário "provou para o povo brasileiro, que ser líder é estar nas trincheiras de peito aberto, caminhando com a verdade, arriscando a própria vida".

Menna também lembrou as afirmações de alguns adversários políticos de Bolsonaro que afirmam não acreditar no atentado ocorrido em 2018. O caso mais recente foi de Dionilso Marcon (PT-RS), atacado pelo filho do ex-chefe do Executivo, Eduardo Bolsonaro (PL-SP).