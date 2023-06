Jornalista e cientista política Lucia Hippolito morre aos 72 anos

Rio de Janeiro

A jornalista, cientista política e historiadora Lucia Hippolito morreu nesta quarta-feira (21), aos 72 anos. Ela estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, em razão de complicações decorrentes de um câncer no pulmão.

Hippolito se destacou como apresentadora e comentarista da rádio CBN e da GloboNews. Também participou do quadro "Meninas do Jô" no programa do apresentador Jô Soares, na TV Globo.

A jornalista Lucia Hippolito - Zé Paulo Cardeal/ TV Globo

Ela publicou livros como "PSD de Raposas e Reformistas" (Paz e Terra), "Por Dentro do Governo Lula: Anotações num Diário de Bordo" (Futura) e "Política: Quem Faz, Quem Manda, Quem Obedece" (Nova Fronteira), este em coautoria com João Ubaldo Ribeiro.

Nascida em Bauru (SP), Lucia trabalhou como chefe de gabinete da presidência do IBGE. Iniciou sua trajetória na imprensa carioca como consultora do jornal O Globo nos anos 1990. Em 2002, se tornou comentarista política da CBN.

"Sempre foi uma pessoa entusiasmada com a vida, adorava o que fazia. Começou a estudar ciência política e se encantou com as histórias da política brasileira", afirmou o jornalista Merval Pereira à TV Globo.

A morte foi confirmada em seu perfil no Twitter. "Com muita tristeza, anunciamos que Lucia partiu. Combateu o bom combate e deixa muitas saudades, nossa grande jornalista e eterna professora."

A jornalista foi diagnosticada com a doença Guillain-Barré em 2012, quando passou mal durante uma viagem a Paris. Desde então, ela estava afastada das atividades profissionais. No ano passado, ela retirou um tumor no útero, mas o câncer teve metástase para outros órgãos, atingindo o pulmão.

Lucia deixa o marido, Edgar Flexa Ribeiro, dono do colégio Andrews.