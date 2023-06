Senador lê relatório, e indicação de Zanin ao STF avança antes de sabatina

Brasília

O senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB) leu, na manhã desta quinta-feira (15), seu relatório sobre a indicação do advogado Cristiano Zanin, feita pelo presidente Lula (PT), para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

A leitura do relatório, no âmbito da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), faz parte do rito regimental previsto para a análise da indicação.

Na próxima quarta-feira (21), Zanin será sabatinado pelos senadores do colegiado. Em seguida, a comissão realiza votação secreta. Depois, a decisão passa ao plenário.

Nos últimos dias, o advogado e amigo de Lula tem feito um périplo pelos gabinetes do Senado para se aproximar dos parlamentares e angariar apoio mesmo entre evangélicos e opositores do atual governo.

Em seu relatório, Veneziano ressaltou os artigos publicados e a carreira dele de 25 anos como advogado empresarial, internacional, na área de comunicação e eleitoral, além da "construção e manutenção de nossa jurisprudência constitucional, por meio da subscrição de várias Reclamações Constitucionais, a fim de velar pela autoridade das decisões da Suprema Corte".

Finalmente, o senador escreve que Zanin atende aos pré-requisitos para ocupar a vaga. "Ante ao compilado, entendemos que as Senhoras e os Senhores Senadores integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal dispõem de suficientes e sobejos elementos para firmarem juízo de convencimento sobre a indicação", completa o relatório.