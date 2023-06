Novo encontro de Zanin com evangélicos tem promessa de apoio e presença de Damares

Brasília e São Paulo | UOL

O advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula (PT) ao STF (Supremo Tribunal Federal), se reuniu nesta quarta (14) com parlamentares da bancada evangélica do Congresso Nacional, em busca de votos para a sabatina no próximo dia 21 no Senado.

O encontro foi organizado pelo deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), e contou com a presença da senadora de oposição Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra de Jair Bolsonaro, quatro dias após ela ter declarado voto contra a aprovação do escolhido de Lula.

O advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula (PT) para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) - Pedro Ladeira - 13.jun.23/Folhapress

A reunião durou cerca de 40 minutos e foi realizada na Catedral Baleia, sede da Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Brasil Ministério Madureira, em Brasília. Os presidentes da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, Eli Borges (PL-TO), e no Senado, Carlos Viana (Podemos-MG), estavam presentes.

Questionada sobre a participação no evento, Damares não quis comentar. Ao jornal O Estado de S. Paulo ela disse que "gostou muito de Zanin" e que vai repensar sua posição anterior.

Integrantes do encontro afirmaram ao UOL, em caráter reservado, que o saldo da reunião foi positivo e que o advogado foi bem-visto pelo grupo.

Um parlamentar relatou que a reunião não teve caráter de sabatina, mas de reafirmação de posições, e que Zanin ouviu promessas de apoio da igreja, ligada a senadores evangélicos, que cobraria votos no advogado.

Ao sair, foi elogiado por pastores que participaram da reunião e até ouviu um "futuro ministro do STF" ao se despedir dos líderes religiosos.

Na semana passada, Borges afirmou ao UOL que Zanin "compreende as pautas" do grupo e que tem ouvido comentários positivos sobre o advogado.

"O que observo em tudo o que ouvi é que ele realmente compreende as pautas que são caras para nós. A pauta da família, da não doutrinação ideológica nas escolas, da não liberação da maconha, da vida e, sobretudo, a pauta da liberdade. São temas caros para a Frente Parlamentar Evangélica e que não estão na mesa de negociação", disse o parlamentar.

O próprio advogado considerou que a reunião foi ótima, repetindo as poucas palavras que têm dado desde o início do périplo com senadores.

Zanin não participou do almoço, organizado pelas lideranças evangélicas, em razão de compromissos no Senado.

Zanin tem se aproximado de parlamentares da frente evangélica nas últimas semanas —uma das mais fortes do Congresso. Nos encontros, o advogado tem dito que temas espinhosos em tramitação no Supremo, como o aborto e a descriminalização de drogas, devem ser discutidos pelo legislativo.

O advogado já havia almoçado com Viana e com o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), ex-presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso, em 6 de junho. No encontro, tratou de temas considerados caros ao segmento religioso.

Também conversou com o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), e o senador Jorge Seif (PL-SC), ex-secretário da Pesca do governo Jair Bolsonaro.

No momento, a avaliação é que embora a sabatina possa ser dura, Zanin não deve ter dificuldades em ser aprovado para o STF. Parlamentares já até iniciaram uma contagem informal de votos que ele deve ter no plenário.

O advogado obteve na terça (13) o apoio do PSD — partido aliado do Planalto e dono da maior bancada no Senado. O principal questionamento teria sido sobre a possibilidade de o advogado ser "acessível" aos parlamentares após assumir o cargo — algo que é criticado no perfil de outros integrantes da corte.

Zanin também teria acenado aos evangélicos ao dizer que, como juiz, o dever é interpretar as leis e a Constituição ao ser questionado sobre discriminação contra religiosos.

Desde a indicação, o indicado por Lula optou por um "beija-mão" inicialmente discreto e participou de almoços e jantares com parlamentares. Agora, ele começou a circular entre os gabinetes dos senadores. Por ora, não há uma ordem de prioridade — o advogado sinaliza a intenção e encaixa uma audiência na agenda dos parlamentares disponíveis.

Ainda não foi avaliado por sua equipe se Zanin buscará se reunir com Sergio Moro (União Brasil-PR), ex-juiz da Operação Lava Jato e seu principal adversário no processo de Lula.

Nesta quarta, ele ainda se reúne com a bancada do MDB e com os senadores Jayme Campos (União Brasil-MT), Alan Rick (União Brasil-AC), Eduardo Girão, líder do Novo no Senado, Confúcio Moura (MDB-RO) e Ivete da Silveira (MDB-SC).