Lula afirma que agronegócio tem 'problema ideológico' com o seu governo

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (15) que o problema do agronegócio com a sua gestão é "ideológico" e não ligado a questões econômicas. A fala ocorre no momento em que a chamada ruralista, que conta hoje com a adesão de cerca de 300 dos 513 deputados, tem imposto uma série de derrotas e entraves ao governo no Congresso Nacional.

"Tenho noção do que nós fizemos [para o agronegócio]. O problema deles conosco é ideológico, não é problema de dinheiro a mais no Plano Safra. Não quero saber se produtor rural gosta de mim ou não", afirmou o presidente.

O presidente Lula durante declaração à imprensa no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira - 12 jun. 2023/Folhapress

Lula concedeu entrevista para rádios de Goiás na manhã desta quinta-feira (15). O mandatário viaja no dia seguinte ao estado, onde inaugura um anel viário em Jataí (GO) e um trecho da ferrovia Norte-Sul, em Rio Verde (GO).

O presidente foi questionado sobre a sua relação com o agronegócio, setor que esteve muito associado a seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL).

"Não estou preocupado com o fulano e ciclano pensa de mim. Estou preocupado que se as pessoas forem honestas comigo tem que dizer em alto e bom som: nunca antes na história desse país a agricultura foi tão bem tratada como no governo Lula", afirmou.