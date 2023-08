Bolsonaro diz a rádio que hacker está 'fantasiando' na CPI do 8/1

São Paulo | UOL

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou hoje que o hacker Walter Delgatti está "fantasiando" em seu depoimento na CPI do 8 de Janeiro. Ele deu entrevista à Jovem Pan.

O ex-presidente disse que se encontrou com Delgatti para falar sobre as urnas eletrônicas, mas que mandou que o hacker discutisse o assunto com militares de uma comissão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Jair Bolsonaro em evento do PL no Rio Grande do Sul - Silvio Avila-23.jun.23/AFP

Bolsonaro negou que tenha tido uma segunda conversa para discutir um grampo ao telefone do ministro Alexandre de Moraes. Segundo Delgatti, Bolsonaro queria que ele assumisse a autoria do crime que já teria sido cometido.

"Ele está inspirado hoje. Teve a reunião e eu mandei ele para o Ministério da Defesa para conversar com os técnicos. Ele esteve lá [no Alvorada e na Defesa] e morreu o assunto. Ele está voando completamente", afirmou Bolsonaro.

" Tem fantasia aí. Eu só encontrei com ele uma vez no café da manhã [na Alvorada], não falei com ele no telefone em momento algum. Como ele pode ter certeza de um grampo? Nós desconhecemos isso", disse.

A defesa de Bolsonaro diz que vai entrar com uma queixa-crime contra Delgatti por calúnia. A informação é da GloboNews.

Delgatti afirma que foi procurado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP) para se reunir com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com Duda Lima, marqueteiro da campanha de Bolsonaro nas eleições de 2022, e com o próprio Jair Bolsonaro, à época candidato à reeleição.

O plano era que Delgatti gravasse um vídeo mostrando que as urnas não eram confiáveis. Ele teria uma urna que seria emprestada pela OAB, colocaria um aplicativo feito por ele e mostraria à população que seria possível apertar um número e sair outro.

Bolsonaro, então, teria dito que não entendia da parte técnica do sistema eleitoral e pedido que ele conversasse com o ministro da Defesa. Agradeceu o hacker, disse que ele estava "salvando o Brasil" e, então, teria garantido o indulto.