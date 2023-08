Hacker diz que Bolsonaro quis grampear Moraes, Novo PAC e o que mais ler na Folha

São Paulo

O diretor de Redação recomenda o que ler, ver e ouvir na Folha. Uma newsletter exclusiva para assinantes.

Dicas do Editor Receba no seu email a seleção de notícias feita pelo diretor de Redação da Folha, Sérgio Dávila; exclusiva para assinantes. Carregando...

O programador Walter Delgatti Neto implicou Jair Bolsonaro em planos criminosos, relata o repórter Mateus Vargas. À CPI do 8 de janeiro, o hacker da Vaza Jato disse que a campanha bolsonarista planejou forjar a invasão de uma urna eletrônica e que o ex-presidente pediu grampo de conversar de Alexandre de Moraes, do STF.

Destaco também ferramenta da Folha que mostra as obras do Novo PAC em cada cidade do país. Você consegue buscar pelo nome do município e ver o que está previsto pelo governo.

Podcast

Ouça o episódio do Café da Manhã e de outros podcasts da Folha

TV Folha

Veja o que saiu de novo no canal do jornal no YouTube.

Abdias do Nascimento na prisão em 'Submundo' é dica do Painel das Letras; veja - Folhapress