Folha realiza lives para advogados; veja como participar

A Folha fará uma série de quatro lives para celebrar o mês da advocacia em agosto. Os encontros serão nas quartas-feiras (9, 16, 23 e 30 de agosto), às 14h, pela plataforma Zoom. Inscritos nas newsletters da FolhaJus receberão os convites.

Programação Lives FolhaJus: Mês da advocacia

9/8 - às 14h

A Inteligência Artificial vai substituir o trabalho dos advogados?

Convidados:

Leonardo Sica, vice-presidente da OAB-SP

Evandro Eduardo Seron Ruiz, coordenador do grupo de pesquisa Tech Law, do Instituto de Estudos Avançados da USP

Mediação: Flávio Ferreira

16/8 - às 14h

O que os profissionais do Direito precisam saber sobre a reforma tributária

Convidada: Melina Rocha, consultora internacional e especialista em IVA, diretora de cursos da York University

Mediação: Eduardo Cucolo



23/8 - às 14h

O fim da reciprocidade para advogados em Portugal

Convidada: Giuliana Miranda, correspondente da Folha em Lisboa

Mediação: Géssica Brandino

30/8 - às 14h

O Supremo e a advocacia

Convidado: Conrado Hübner Mendes, professor de direito constitucional da USP e colunista da Folha

Mediação: Uirá Machado

Como assistir? Inscritos nas newsletters FolhaJus receberão o link de acesso às lives no email. Inscreva-se para receber o seu no email.

Criada em 2020, a newsletter FolhaJus+ envia ao leitor semanalmente uma seleção com os principais temas jurídicos da semana, sugestões de reportagens, uma análise exclusiva do repórter Frederico Vasconcelos, além dicas de profissionais da área e agenda de eventos.

A newsletter FolhaJus Dia é aberta para não assinantes e traz as principais manchetes jurídicas publicadas pela Folha, com envio às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras. Na edição de segunda-feira, o repórter da sucursal de Brasília, José Marques, apresenta a agenda da semana no STF (Supremo Tribunal Federal).

O projeto FolhaJus também tem canais nas redes sociais. No Twitter e no Instagram, o endereço é @folhajus_. Já no LinkedIn e no Facebook, basta buscar pelo perfil FolhaJus. É possível participar de conversas com a hashtag #FolhaJus