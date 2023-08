Saiba quem são os militares investigados no caso das joias de Bolsonaro

Tenente-coronel do Exército Mauro Cid

Peça central de um esquema de venda ilegal de presentes dados ao governo brasileiro que deveriam ter sido incorporados ao acervo presidencial, segundo as investigações. Chefe da ajudância de ordens da Presidência durante o governo Bolsonaro, está preso sob suspeita de ter adulterado os registros de vacinação do ex-presidente e de familiares. É investigado também por participação nos ataques golpistas de 8 de janeiro. A insistência do ex-comandante do Exército Júlio César de Arruda em manter a nomeação de Cid para comandar o 1º Batalhão de Ações de Comandos, em Goiânia, uma tropa de elite do Exército, apesar de ele já estar associado a escândalos é apontada como a gota d'água para a demissão do ex-chefe da força terrestre.