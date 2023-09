Folha abre canal no WhatsApp; participe e receba notícias

São Paulo

Leitores da Folha podem agora receber boletins de notícias pelo canal do jornal no WhatsApp, ferramenta lançada pela Meta nesta quarta-feira (13) no Brasil que permite o envio unidirecional de mensagens. Ele pode ser acessado neste link.



Nos canais, os criadores podem distribuir links, textos, imagens e vídeos, além de criar enquetes para um número ilimitado de participantes. O recurso concorre com ferramenta similar do Telegram.



As publicações não aparecerão no feed de conversas, mas sim em uma nova aba, a de "Atualizações", que abrange também os status publicados por outros usuários. Diferentemente da plataforma russa, entretanto, participantes não podem comentar as publicações, apenas reagir a elas com emojis.



A criação de canais ainda está restrita a alguns parceiros da Meta no Brasil, como o Ministério da Fazenda, a Conmebol e o apresentador Luciano Huck. A função será disponibilizada para qualquer usuário nos próximos meses, informou a empresa sem especificar a data.

Ilustração do novo recurso 'Canais' do Whatsapp - Reprodução

Segundo a empresa, o objetivo da ferramenta é oferecer o serviço de broadcast com maior privacidade do mercado. Por isso, o número de telefone e a foto de perfil do criador do canal não serão divulgados, assim como os dados dos participantes não serão acessíveis ao moderador. Usuários também não conseguirão ver quais canais são seguidos por outras pessoas.



O WhatsApp também promete que não haverá intromissão da plataforma sobre quais canais serão apresentados aos usuários. "Não haverá nenhuma recomendação, nenhum algoritmo dizendo 'se você curtiu esse canal, pode gostar desse'", explica Guilherme Horn, head de mercados estratégicos.

Por outro lado, três listas informarão aos usuários quais são os canais mais ativos, os mais recentes e aqueles com maior número de usuários.

O histórico dos canais será armazenado somente por até 30 dias. Os administradores ainda terão opção de bloquear screenshots (capturas de tela) e encaminhamentos no canal. Eles também poderão decidir quem pode seguir ou não o canal, e se querem que o canal seja descoberto na busca.



De acordo com a plataforma, a troca de mensagens privadas entre amigos, familiares e comunidades vai continuar sendo a principal função do WhatsApp. A Meta diz ainda que as listas de transmissão e a comunidades recém-criadas pela rede também não serão extintas, mas a criação dos canais é um passo na esteira de um pedido que os usuários têm feito há anos e que teve resultados positivos nos países onde a empresa já testou a ferramenta.