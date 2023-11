Conheça pousada de luxo reservada para juízes com dinheiro público; veja fotos

São Paulo

Heliponto, sauna com jacuzzi, serviço de spa e massagem são algumas das comodidades que juízes do TRF-6 (Tribunal Regional Federal da 6ª Região) poderão desfrutar durante estadia paga com dinheiro público em uma das pousadas mais luxuosas de Tiradentes, cidade a 190 km de Belo Horizonte (MG).

Como a Folha mostrou, magistrados e autoridades participam de um encontro até este domingo (12) na Pequena Tiradentes, pousada que oferece pacotes para três noites nos valores de R$ 2.643 (solteiro) e R$ 2.796 o casal.

Pousada em Minas que recebe evento com magistrados e autoridades - Divulgação

A inauguração da sede da Justiça Federal de São João del-Rei, cidade vizinha a Tiradentes, serviu de pretexto para uma ação conjunta da Escola da Magistratura do TRF-6, bancada em parte com recursos públicos, e da Ajufemg (Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais).

O tribunal reservou 80% dos apartamentos da pousada e vai pagar R$ 1.750 de diária aos magistrados.

Segundo a instituição, o encontro se justifica por possibilitar a discussão sobre o desenvolvimento de melhorias no funcionamento da Justiça Federal.

Conhecida na região pelo serviço de luxo, a pousada conta com piscina térmica e espaço fitness.

As acomodações vão do modelo standard, com minibar e lençóis e toalhas com fios egípcios, à suíte ouro, com hidromassagem, lareira e TV de 50 polegadas. No total, são 74 apartamentos, espaço com auditório para 700 pessoas e área de lazer com jardins e espaço kids.

Os quartos têm nomes de personalidades mulheres, como a senadora Marina Silva e Chiquinha Gonzaga.

"Como nenhuma mulher é igual a outra, as acomodações também são diferenciadas, mas em comum todas propiciam conforto e requinte para quem deseja relaxar e descansar com qualidade", afirma o site institucional da pousada.

A programação do evento prevê uma palestra de maçonaria às autoridades e magistrados. O palestrante é Cristian Adrian Flores Maldonado, presidente da Confederação Maçônica do Brasil.

Maldonado já participou de sessão solene sobre o Dia do Maçom no Senado, depois de requerimento que teve como autor o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), vice-presidente na gestão de Jair Bolsonaro (PL).

À Folha o TRF-6 defendeu que o encontro é uma oportunidade para discutir melhorias no funcionamento da Justiça e que esta é "a primeira oportunidade real de um contato entre os magistrados do TRF e juízes de primeiro grau para tratar dos mais variados temas, possibilitando uma melhoria dos processos de funcionamento do tribunal".

O TRF-6 foi criado a partir de um desmembramento do TRF-1, de Brasília, e abrange apenas o estado de Minas Gerais.