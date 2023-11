Dino inicia busca de votos no Senado, promete atuação sem ideologia no STF e justifica embates

Brasília

Em busca de votos para a indicação ao STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi ao Senado nesta quarta-feira (29), disse que o perfil combativo é próprio da política e que ministro não tem ideologia.

Flávio Dino em frente ao gabinete da presidência do Senado Federal nesta quarta (29) - Pedro Ladeira/Folhapress

Dino afirmou que não está preocupado com a orientação política dos senadores porque um ministro do Supremo não deve ter ideologia nem lado político. O ministro disse que "mudou a roupa" que veste no momento em que foi escolhido para o STF por Lula (PT).



"Para um cargo no Judiciário, isso não é relevante, se a pessoa é ideologicamente de um lado ou de outro, politicamente ou partidariamente de um lado ou de outro. Ministro do Supremo não tem partido, ministro do Supremo não tem ideologia, ministro do Supremo não tem lado político", disse.



"No momento em que o presidente Lula faz a indicação, evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje é em busca desse apoio do Senado. A roupa que, se eu merecer essa aprovação, eu vestirei sempre, que independe de governo e oposição."



Dino disse que seguiria em busca de votos com perseverança, humildade, serenidade e tranquilidade. O ministro afirmou que a decisão de deixar o ministério para pedir votos "não está em pauta neste momento" porque tem tempo suficiente, além de não ser um "estranho" no Senado.



Dino evitou as comparações feitas pelo núcleo bolsonarista entre ele e o ministro Cristiano Zanin Martins, indicado por Lula para a penúltima vaga aberta no STF. O ex-governador do Maranhão afirmou que cada um tem suas características e que o importante é seguir a Constituição.

"O perfil combativo é próprio da política. Evidentemente, quando você muda de função, você muda também o perfil da sua atuação. Fui deputado federal, governador, juiz federal, e cada função tem uma característica e tem um estilo", disse.



"Portanto, não é o fato de ter incisividade, é próprio do lugar que eu estou e do papel político que eu exerço. Eu não conheço nenhum político que não seja combativo."

Questionado sobre o fato de não ter ido à Câmara dos Deputados mesmo tendo sido convocado, o ministro disse que ninguém reclamou: "Ninguém tem reclamado de mim, graças a Deus. Para mim não".



Dino se reuniu nesta quarta com o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), o relator de sua indicação, Weverton Rocha (PDT-MA), e brincou estar em busca de votos 24 horas por dia, em uma agenda intensa até a sabatina, em 13 de dezembro.





Segundo relatos, antes do anúncio oficial, nesta segunda (27), Lula e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), recomendaram que Dino se colocasse como candidato e buscasse, um por um, seus 81 potenciais eleitores.



Dino e Paulo Gonet, indicado para a PGR (Procuradoria Geral da República) serão sabatinados no mesmo dia, 13 de dezembro. A expectativa é que a votação no plenário ocorra entre os dias 13 e 14.