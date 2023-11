Juíza rejeita demissão de procurador que bancou outdoor pró-Lava Jato

Curitiba

A Justiça Federal no Paraná negou pedido do Ministério Público Federal para demitir o procurador da República Diogo Castor de Mattos, que atuou na força-tarefa da Operação Lava Jato até o início de 2019. A decisão, assinada na última quinta-feira (16), é da juíza substituta Thais Sampaio da Silva Machado, da 1ª Vara Federal de Curitiba. Cabe recurso.

Em outubro de 2021, o CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) decidiu aplicar pena de demissão a Castor de Mattos pela contratação de um outdoor em homenagem à Operação Lava Jato. Por 6 votos a 5, o plenário do conselho entendeu que o procurador cometeu ato de improbidade administrativa.

O procurador Diogo Castor Mattos, que atuava na Lava Jato - Divulgação MPF

Mas, por conta da vitaliciedade do cargo, a pena de demissão não é aplicada de forma imediata. Após a decisão do CNMP, o então procurador-geral Augusto Aras delegou a um membro do MPF a tarefa de entrar com uma ação civil pública de perda do cargo contra Castor de Mattos, o que ocorreu em julho de 2022.

O procurador se tornou alvo do CNMP porque, em março de 2019, ele providenciou a instalação de um outdoor, no valor de R$ 4.100, com a imagem de nove procuradores da Lava Jato, acompanhada do seguinte texto: "Bem-vindo a República de Curitiba – terra da Operação Lava Jato – a investigação que mudou o país. Aqui a lei se cumpre. 17 de março, cinco anos de Operação Lava Jato – O Brasil Agradece".

O outdoor estava instalado em um terreno da avenida Rocha Pombo, na saída do Aeroporto Internacional de Curitiba.

Durante interrogatório ao CNMP, ele confirmou ter pago a peça publicitária com recursos próprios.

Outdoor em Curitiba elogia trabalho da força-tarefa da Lava Jato - Reprodução

O CNMP entendeu que a conduta configurou a prática de ato de improbidade administrativa por atentar contra os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade. Também considerou ter havido violação de deveres funcionais estabelecidos na Lei Complementar 75/1993.

Na sentença da quinta, contudo, a juíza destaca que houve mudanças na Lei de Improbidade Administrativa. A partir da alteração da lei aprovada no Congresso em 2021, afirmou a magistrada, só se caracteriza o ato de improbidade "se a conduta se amoldar objetivamente às hipóteses descritas".

Segundo ela, a nova legislação exige que o ato de publicidade, para configurar improbidade, tenha sido bancado com recursos do erário, e lembrou que Castor de Mattos contratou o outdoor com recursos próprios.

Atualmente, Castor de Mattos atua no MPF em Curitiba. A reportagem não conseguiu contato com ele nesta terça (21) para comentar o caso.

Questionado, o MPF informou apenas que "não adianta providências antes que elas tenham efetivamente sido tomadas".