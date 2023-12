É falso que governo tenha criado 'Ceia para Todos' em parceria com a Seara

São Paulo

É falso que o governo federal tenha criado um programa chamado "Ceia para Todos" em parceria com a Seara, oferecendo desconto de até 90% na compra de produtos da ceia de Natal. O vídeo usa de forma fraudulenta um trecho do Jornal da Globo de 11 de outubro de 2023, sobre a repatriação de brasileiros que estavam em Israel, e faz uma montagem com imagens de outras reportagens em supermercados.

A voz do repórter, como verificado pelo Comprova, também foi alterada com o uso de inteligência artificial. Uma análise feita por um perito consultado pela reportagem aponta que apenas nos primeiros quatro segundos o áudio é da reportagem original, enquanto o restante foi produzido por meio de softwares de inteligência artificial utilizando a voz do repórter, o que fica evidente por meio de emendas encontradas ao longo do áudio.

É falso que governo tenha criado programa 'Ceia para Todos' - Ronny Santos - 22.dez.2016/Folhapress

Além disso, o vídeo usa elementos visuais de emissoras de TV distintas para passar um efeito de verdade, o que não se sustenta. O vídeo, por exemplo, começa com uma transmissão do Jornal da Globo, apresentado pela jornalista Renata Lo Prete, mas tem um cabeçalho da emissora concorrente CNN.

Ao indicar que as pessoas cliquem em um link para saber mais sobre o assunto e inserir o CPF para saber se está apto a participar, o conteúdo ainda leva o público a cair em golpes.

A autora da publicação foi procurada por meio de mensagem direta no Facebook, mas não respondeu até a publicação deste texto.

