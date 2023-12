Lula reúne ministros, aliados e Campos Neto em confraternização de fim de ano

Brasília

O presidente Lula (PT) reúne na noite desta quinta-feira (21) seus ministros e principais aliados para uma confraternização de fim de ano, na residência oficial da Granja do Torto, em Brasília.

Também participa do churrasco de fim de ano o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que até pouco tempo atrás era o principal alvo das críticas e ataques do petista por conta da taxa básica de juros.

O presidente Lula durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto - Gabriela Biló - 27 out. 2023/Folhapress

Os convidados começaram a chegar à Granja do Torto por volta de 19h30, logo após o mandatário.

A maioria dos ministros já havia chegado ao local do evento até as 21 horas, entre eles o da Fazenda, Fernando Haddad (PT), a do Planejamento, Simone Tebet (MDB), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira e a chefe da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Além deles, também estão presentes o advogado-geral da União, Jorge Messias, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede) e o titular da Educação, Camilo Santana (PT).

Também estavam presentes o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, e o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

O convite a Campos Neto representa uma virada na relação do Palácio do Planalto com o dirigente, indicado ao cargo por Jair Bolsonaro (PL). Campos Neto foi alvo de sucessivos ataques do próprio Lula pela taxa básica de juros, a Selic, alta ao longo do ano.

Lula por muitos meses apenas se referiu a Campos Neto apenas como "cidadão" e questionava as suas intenções.

"Esse cidadão, se ele conversa com alguém, não é comigo. Ele deve conversar com quem o indicou. E quem o indicou não fez coisas boas nesse país. A sociedade brasileira vai descobrir com o tempo", afirmou o presidente.

A relação entre os dois começou a mudar com as decisões do Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, de realizar quatro cortes sucessivos na taxa de juros, que caiu para 11,75%.

Mesmo alguns ministros de Lula travaram disputas nos bastidores ao longo do ano, como Rui Costa (Casa Civil) e Fernando Haddad (Fazenda). O chefe da Casa Civil também teria atritos com Alexandre Padilha (Relações Institucionais).