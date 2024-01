Boulos apaga post citando aumento de renda sob Bolsonaro e vira alvo de críticas

São Paulo

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), atual pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, apagou uma publicação repercutindo o crescimento da concentração de renda de diferentes grupos sociais do país entre 2017 e 2022, período que compreende o governo de Jair Bolsonaro (PL).

O texto apagado citava a nota técnica publicada pelo Observatório de Política Fiscal do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas), divulgada pela Folha, em que a renda dos mais ricos na pirâmide social brasileira cresceu o triplo do ritmo observado entre o restante da população.

Aliados do ex-presidente, então, passaram a criticar o parlamentar pela publicação deletada, e até Bolsonaro comentou a situação nas redes sociais, alfinetando o psolista.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, em entrevista após almoçar com a ex-prefeita da capital paulista Marta Suplicy, nos Jardins - Eduardo Knapp - 13.jan.24/Folhapress

Boulos afirmava, em texto divulgado no X (ex-Twitter), que o resultado da nota técnica era uma "catástrofe bolsonarista", e que o resultado "só reforça nossa luta contra a desigualdade social obscena no nosso país".

Ele citava os ganhos dos 0,01% mais ricos, grupo que viu praticamente dobrar o crescimento médio de sua renda (96%) entre 2017 e 2022. Enquanto isso, os ganhos da imensa maioria da população adulta (os 95% mais pobres) não avançaram mais do que 33% —pouca coisa acima da inflação do período (31%).

A renda de 15 mil pessoas pertencentes ao topo da pirâmide social no Brasil cresceu nos últimos anos até o triplo do ritmo observado entre o restante da população, elevando a concentração da riqueza ao fim do governo Bolsonaro.

Carla Zambelli (PL-SP), então, ironizou o colega da Câmara dos Deputados e questionou o motivo para apagar o post. "Apagou por qual motivo, Boulos? Porque sem perceber admitiu que a renda do mais pobre subiu 33% durante os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro?", escreveu.

Outro que comentou a publicação foi o vereador paulistano Rubinho Nunes (União Brasil), um dos fundadores do MBL (Movimento Brasil Livre) e que deixou o grupo em 2022. Ele postou uma imagem do texto do psolista e disse que "até socialista que não entende nada de economia viu que isso era um elogio".

"Boulos acusa Bolsonaro de ter enriquecido o povo brasileiro! Até socialista que não entende nada de economia viu que isso era um elogio. Daí ele apagou o tweet como se nada tivesse acontecido", argumentou.

Depois, Bolsonaro republicou a imagem da publicação apagada de Boulos e ironicamente agradeceu, afirmando que o parlamentar foi sincero ao expor, na visão dele, um avanço na distribuição de renda em sua gestão.

"Agradeço ao Bolos [sic] pela sinceridade de expor que a distribuição de renda avançou durante nossa gestão mesmo que não tenha sido essa sua intenção e tenha apagado a postagem logo em seguida", escreveu o ex-presidente.

A desigualdade social é um dos temas centrais do discurso de Boulos na pré-campanha. Ele tem dito que quer se eleger prefeito para combater a discrepância de realidade entre moradores das regiões ricas e periféricas da capital.

O psolista também exalta sua trajetória de mais de 20 anos em movimentos sociais, à frente do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), e diz não se importar de ser chamado de radical caso os adversários considerem radicalismo lutar por condições dignas de vida e moradia para as classes menos favorecidas.