Bolsonaro vai ao interior de SP promover pré-candidatos do PL nas eleições municipais

São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai atuar como cabo eleitoral em cinco cidades do interior de São Paulo entre sexta-feira (1º) e sábado (2). A viagem tem o objetivo de lançar candidatos do PL e será acompanhada por deputados estaduais e federais da sigla.

Bolsonaro deve passar por Americana, Nova Odessa e Itu na sexta. No dia seguinte, o percurso inclui Piracicaba e Santa Bárbara d'Oeste. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), vai acompanhar o ex-presidente.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em ato na av. Paulista - Danilo Verpa - 25.fev.24/Folhapress

No estado de São Paulo, o PL elegeu 40 prefeitos em 2020 e chegou a 56 em outubro passado.

A viagem pelo interior tem o objetivo de lançar as pré-candidaturas de dois deputados estaduais —Alex de Madureira (PL) em Piracicaba e Rodrigo Moraes (PL) em Itu. No interior de São Paulo, Bolsonaro tem alta popularidade, tendo vencido Lula (PT) no estado por 55,24% a 44,76% no segundo turno de 2022.

O PL de Valdemar Costa Neto aposta no ex-presidente para alcançar a meta de eleger mil prefeitos em 2024. Como mostrou a Folha, o partido avalia lançar candidato a prefeito em até 3.000 municípios, num esforço para tentar massificar a imagem da legenda e ampliar a capilaridade de olho já na corrida presidencial de 2026.

Bolsonaro desembarcou em São Paulo no sábado (24) para participar do ato que convocou no domingo (25). Nesta quarta-feira (28), passou por exames de rotina também na capital, que apontaram condições clínicas estáveis e descartaram a necessidade de uma nova cirurgia. Em três meses, o ex-presidente deve passar por nova avaliação médica.

O giro pelo interior deve começar por Americana (a 130 km da capital), na sexta, com um encontro do PL local. Na cidade, o prefeito Chico Sardelli vai trocar o PV pelo PL para concorrer à reeleição, embora a filiação não tenha sido ainda concretizada.

Em Nova Odessa, o ex-prefeito Benjamim Bill (PL) assumiu a presidência do diretório municipal e deve ser candidato neste ano. Ele é um dos nomes que deixaram o PSDB após a derrota de Rodrigo Garcia (PSDB) em 2022. Os tucanos, que chegaram a ter 238 prefeituras no final daquele ano, têm hoje menos de 30 prefeitos.

Já em Itu o evento para promover a pré-candidatura de Moraes deve acontecer em um hotel. O deputado exerce seu quarto mandato na Alesp.

Na manhã de sábado, Bolsonaro visita Piracicaba para apoiar a pré-candidatura de Alex de Madureira, que exerce o segundo mandato na Alesp. O ex-presidente deve receber ainda o título de cidadão do município, proposto pelo vereador Laércio Trevisan Júnior, presidente do PL local.

"Bolsonaro teve 70% dos votos em Piracicaba. A influência dele é muito grande. No interior, isso é muito forte. O apoio dele é decisivo", afirma Alex à Folha.

Em Piracicaba, Alex deve ter como adversários a colega Professora Bebel (PT), deputada estadual, o ex-prefeito Barjas Negri (PSDB) e o atual prefeito, Luciano Almeida (PP).

A última parada da viagem é Santa Bárbara d'Oeste, onde Bolsonaro vai apoiar a reeleição do prefeito Rafael Piovezan, que deve anunciar no evento a saída do MDB para ingresso no PL.