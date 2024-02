Folha atualiza canal para receber documentos e investigar informações de interesse público

A Folha lança nesta quinta (15) uma nova versão do Folhaleaks, canal para que fontes possam enviar —de maneira segura e totalmente anônima —documentos, arquivos e informações que possam motivar investigações jornalísticas.

Para o envio e recebimento do material, bem como para manter a comunicação entre jornalistas e fontes, a Folha adotou o SecureDrop, plataforma open-source que criptografa automaticamente e impede o rastreamento do conteúdo.

Esta iniciativa visa dar ainda mais segurança para quem deseja se comunicar com os jornalistas da Folha e submeter evidências para iniciar uma apuração por parte do jornal.

O Secure Drop, criado pela Freedom of the Press Foundation, foi desenvolvido especialmente com o objetivo de proteger a identidade de fontes e dar mais segurança a jornalistas, para que recebam e investiguem informações de interesse público.

Além da Folha, o SecureDrop também é usado por mais de 50 organizações de mídia ao redor do mundo, entre elas o The New York Times, The Guardian, CNN e Al Jazeera.

FolhaLeaks Envie sua denúncia Veja passo a passo para acessar o SecureDrop da Folha

A plataforma usa o navegador Tor, que mascara o IP (que é como o CEP de um computador, através do qual seria possível rastrear a origem bem como a atividade online). Chamado de "roteador cebola", por conta de suas muitas camadas de criptografia, o Tor permite a navegação anônima.

Após o primeiro acesso, o SecureDrop irá fornecer à fonte uma chave de login e um codinome gerado aleatoriamente.

Todo o material enviado será lido por um único jornalista, em computadores inacessíveis para terceiros, e através de um servidor específico para essa atividade. A comunicação entre fonte e jornalista só mudará de canal se a própria fonte optar por isso.

Redação da Folha de São Paulo, na região central da capital paulista - Gabriel Cabral - 2.out.2022/Folhapress

O jornal preserva a identidade das fontes que não queiram se identificar, procedimento autorizado pela Constituição brasileira quando necessário para garantir o direito à informação. A participação é espontânea e o jornal não remunera suas fontes de informação.

A Folha não se obriga a informar o andamento e a conclusão de suas apurações, nem se publicará ou não reportagem a partir dos dados.