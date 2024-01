Bolsonaristas criticam setores da imprensa por erro em cobertura de operação contra Carlos

São Paulo

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) têm criticado nas redes sociais setores da imprensa por erro na cobertura da operação da Polícia Federal que atingiu o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) nesta segunda-feira (29).

Veículos como a GloboNews e o Metrópoles informaram, incorretamente, que um computador da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) havia sido encontrado entre os pertences de Carlos, alvo de um mandado de busca e apreensão. Nessa ação, a PF mirou pessoas que teriam sido destinatárias de informações produzidas de forma ilegal pela agência federal, por meio do programa espião FirstMile.

O vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro - Adriano Machado - 27.jan.22/Reuters

Na verdade, o computador da Abin foi apreendido na casa do militar Giancarlo Gomes Rodrigues, que foi cedido à agência durante a gestão do deputado federal Alexandre Ramagem no órgão —a defesa da esposa do militar, que é servidora da Abin, diz que o equipamento apreendido era seu aparelho funcional.

O principal alvo das críticas foi a jornalista Daniela Lima, apresentadora da GloboNews, que se retratou ao vivo nesta terça (30).

"Pelo erro, a você, telespectador, e a todos os envolvidos, eu peço desculpas. Meu compromisso aqui é sempre com a verdade e com os fatos", disse Daniela. "Não há problema em errar. O que me diferencia daqueles que me detratam é que eu assumo o erro, a responsabilidade do erro, porque a minha mão está sempre dada com o fato."

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) a criticou nas redes sociais na segunda-feira.

"Daniela Lima não é louca, é desonesta. Não há qualquer compromisso com a verdade ou com o dever ético de um jornalista sério em informar sua audiência. A gravidade desta fake news, na ânsia de condenar um Bolsonaro, apenas evidencia o seu caráter."

Ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten também criticou a imprensa pelo erro: "Ensinamento de hoje aos meus inúmeros amigos diretores de televisão: 'Quando o jornalismo quer virar entretenimento o resultado é pífio'", escreveu.

O portal G1, que veiculou a informação incorreta no blog de Daniela, publicou uma nota corrigindo o erro.