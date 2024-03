Janja é escalada como socióloga para participar de evento da ONU em NY

Brasília

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, irá participar da 68ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW, na sigla em inglês) das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos, na próxima semana.

Janja integrará a comitiva do Ministério das Mulheres no evento a partir de convite da ministra da pasta, Cida Gonçalves. Elas devem viajar no sábado (9) e cumprir agendas ao longo de toda a semana, retornando ao Brasil no dia 16. O presidente Lula (PT) não irá comparecer.

No "Diário Oficial" da União desta sexta-feira (8), o presidente designou Janja, na condição de socióloga, para participar do evento.

A primeira-dama Janja durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília - Evaristo Sá - 14.set.23/AFP

"Rosângela Lula da Silva, socióloga, para participar da 68ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher da Organização das Nações Unidas, com ônus, no período de 9 a 16 de março de 2024, inclusive trânsito, em Nova York, Estados Unidos", diz a publicação.

Essa será a primeira viagem internacional que Janja faz sem estar acompanhada do presidente. Segundo membros do governo, a ideia é que a primeira-dama também cumpra agendas próprias durante a viagem, além de acompanhar a ministra Cida nos compromissos da comissão.

Em todas as viagens internacionais em que acompanhou Lula, Janja também teve agendas separadas. No ano passado, chegou a viajar para estados no Brasil sem o petista, como o Rio de Janeiro.

A socióloga não tem um cargo oficial na estrutura do governo, mas se mantém como uma das conselheiras mais influentes de Lula.

Desde a campanha eleitoral, Janja tem afirmado o desejo de ressignificar o papel de primeira-dama. A socióloga tem atuado em pautas que lhe são caras, como cultura, direito das mulheres, segurança alimentar e defesa do meio ambiente.

No ano passado, criou a série de lives Papo de Respeito, na qual conversa com autoridades e personalidades sobre iniciativas do governo.