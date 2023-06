Janja retoma lives e, após polêmica, evita canais do governo

Brasília

A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, retomou na noite desta segunda-feira (26) o projeto de lives "Papo de Respeito", no qual convida autoridades e personalidades para tratar de temas diversos, mas evitou usar canais oficiais do governo para transmitir a conversa.

A live, que durou cerca de 40 minutos, foi transmitida pelos perfis pessoais de Janja, Margareth Menezes, ministra da Cultura, e Márcio Tavares, secretário-executivo da pasta, no Instagram. Essa foi a segunda conversa do tipo realizada pela primeira-dama.

Na primeira, em março, Janja conversou sobre o enfrentamento da violência contra a mulher com a ministra Cida Gonçalves (Mulheres) e com a apresentadora Luana Xavier.

Naquela ocasião, a primeira-dama e o Executivo sofreram críticas por ter sido usado canais oficiais do governo na retransmissão da conversa —ela foi retransmitida pelos perfis nas redes sociais da TV Brasil, veículo público de comunicação da EBC (Empresa Brasil de Comunicação).

A primeira-dama Janja, no Palácio do Planalto - Ueslei Marcelino - 9.jan.2023/Reuters

Além disso, em março, ela foi gravada direto de um estúdio da EBC em Brasília.

Desta vez, Janja estava no Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência. Tavares estava numa sala do Ministério da Cultura —Margareth não indicou o local onde estava.

O perfil do Ministério da Cultura compartilhou flyer com as informações da conversa desta segunda (horário e onde seria transmitida) e publicou um print dela já em andamento, mas direcionando para os links dos perfis de Janja e Margareth.

Como a Folha mostrou, a EBC negou à Justiça, em março, que tivesse praticado ilegalidade ao transmitir a primeira live. A manifestação se deu em uma ação apresentada pelo vereador de São Paulo Rubinho Nunes (União Brasil), do MBL (Movimento Brasil Livre), que processava a empresa pública.

Nesta segunda, a primeira-dama conversou com Margareth Menezes e com Márcio Tavares sobre a Lei Paulo Gustavo, criada para auxiliar o setor cultural a se recuperar dos prejuízos causados pela pandemia.

Janja afirmou que pretende realizar lives a cada 15 dias. Ela disse ainda que está prevista uma conversa com a influenciadora Nath Finanças na quinta-feira (29) para tratar do programa Desenrola e citou o desejo de fazer outra live com a ministra para tratar da Lei Rouanet, principal mecanismo de incentivo à cultura do país.

"Estamos de volta com o nosso Papo de Respeito. Demorou um pouquinho, mas a gente voltou. E a ideia é a gente fazer aí sempre uma conversa a cada 15 dias, estar conversando sobre alguns temas", disse Janja.

"Vai ser muito legal. Mesmo horário de hoje, nesse mesmo 'bat canal', nesse mesmo 'bat horário'", completou a primeira-dama sobre a conversa com a influenciadora na próxima quinta.

Na live, Janja evitou citar nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao tratar da cronologia da Lei Paulo Gustavo, a primeira-dama disse que a norma foi vetada por Bolsonaro, referindo-se a ele como "aquele lá".

Ela também repreendeu usuários que estavam fazendo comentários críticos na transmissão.

"Tem um pessoal aqui falando mal aqui nos comentários… escutem, fiquem aí escutando para ver se vocês aprendem um pouco o que é cultura. Cultura não é o que venderam, o que colocaram aí na cabecinha de vocês não. Cultura movimenta a vida, pode revolucionar, transforma corações e mentes. E é isso que a gente quer da cultura."

Em tom didático, os participantes explicaram o funcionamento da Lei Paulo Gustavo, indicando que o prazo para que estados e municípios se cadastrem para receber os recursos se encerra no dia 11 de julho. Os três também fizeram uma defesa do setor cultural e falaram da importância da norma.

Como a Folha mostrou, a adesão lenta dos municípios à Lei Paulo Gustavo acendeu um alerta no setor cultural. Segundo dados do Ministério da Cultura da última quarta-feira (21), 57% dos municípios não haviam cadastrado os planos na plataforma TransfereGov para receber recursos da medida. Os cadastros começaram no dia 12 de maio.