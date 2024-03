Ligação de Freixo para chefe da Polícia Civil é usada para insinuar falsamente relação com crime

São Paulo

Um post no X vem sendo erroneamente interpretado como uma suposta confissão de envolvimento do presidente da Embratur e ex-deputado Marcelo Freixo (PT) no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, em 2018. O autor da publicação usa a captura de tela de um título de texto do site Terra Brasil Notícias que afirma "Bomba: Freixo ligou para um dos envolvidos no assassinato da ex-vereadora Marielle Franco na noite do crime".

De fato, Freixo, logo que soube do crime, telefonou para o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, como ele contou na rede X no domingo (24), quando foram anunciados os mandantes do assassinato. Como verificado pelo Comprova, ele publicou: "Foi para Rivaldo Barbosa que liguei quando soube do assassinato da Marielle e do Anderson e me dirigia ao local do crime. Ele era chefe da Polícia Civil e recebeu as famílias no dia seguinte junto comigo. Agora Rivaldo está preso por ter atuado para proteger os mandantes do crime, impedindo que as investigações avançassem. Isso diz muito sobre o Rio de Janeiro". Freixo também falou sobre isso em entrevistas que deu desde domingo.

Marcelo Freixo, atual presidente da Embratur, que ficou surpreso ao saber que Rivaldo Barbosa, para quem ligou quando soube do assassinato de Marielle, é suspeito de envolvimento no crime - Eduardo Anizelli - 16.set.2022/ Folhapress

Apesar de afirmar que Freixo ligou para Rivaldo Barbosa para denunciar o crime, o texto do Terra Brasil Notícias, que não é linkado no post viral, cita que o atual presidente da Embratur tinha "certo grau de proximidade" e "ligações" com Rivaldo. O conteúdo sugere ainda que Marielle e seus companheiros políticos tinham alguma relação com os mandantes do crime e critica as acusações feitas contra "personagens da direita política".

Com a legenda "Agora o caldo vai entornar de vez", o post que viralizou sugerindo ligação entre Freixo e Rivaldo teve comentários como: "Sempre desconfiei desse cara, amiguinho dela, né? Sei."; "Eu sempre desconfiei dele, para mim está muito envolvido"; "Falei que isso era coisa desse imbecil"; e "Aos poucos a verdade vai aparecendo".

Contatado por email, o Terra Brasil Notícias afirmou que o veículo apenas "retratou a informação divulgada por várias fontes" e que o título da matéria é "perfeitamente claro, e mostra o nível de perplexidade que a sociedade e até o ex-deputado tiveram ao saber que a pessoa para quem ele ligou na noite do crime para tomar as providências cabíveis, era provavelmente um dos mentores do crime".

O portal, que já teve conteúdos classificados como falsos ou enganosos pelo Comprova, ainda afirmou que o texto não faz insinuações sobre relação de Freixo com o crime, mas que mostra como pessoas próximas a Marielle foram provavelmente ludibriadas.

Segundo o site, o "certo grau de proximidade é indicado pela ligação feita diretamente para o delegado chefe da Polícia Civil, mostrando que lhe foi fornecido o contato pessoal do delegado à época". "O senhor Marcelo Freixo deixa claro que ele inclusive já tinha estado com o delegado Rivaldo Barbosa por diversas ocasiões no seu próprio gabinete, inclusive na presença de Marielle, sua assessora à época".

Por que investigamos

O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984. Sugestões e dúvidas relacionadas a conteúdos duvidosos também podem ser enviadas para a Folha pelo WhatsApp 11 99486-0293.

Leia a verificação completa no site do Comprova.