Filho de Lula xingou Janja em mensagem privada vazada, diz site

Brasília

O empresário Luis Claudio Lula da Silva, filho do presidente Lula (PT), teria xingado a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, em uma conversa de WhatsApp privada com a então esposa, Natália Schincariol, segundo o site Metrópoles.



O site afirma ter tido acesso a uma imagem com as mensagens trocadas por Luis Claudio e Natália em 15 de setembro de 2023. De acordo com o portal, o print consta nos arquivos da investigação de violência doméstica contra o filho caçula do presidente.



Na conversa, o empresário diz para a ex-mulher que veria o pai no final da tarde e afirma que "a puta" estaria junto. Nenhum nome é citado no print disponibilizado pelo veículo de imprensa.

Segundo o site, Luis Claudio também chama a primeira-dama de oportunista. A declaração, no entanto, não consta na imagem publicada pelo Metrópoles.

Luis Claudio Lula da Silva no estádio Chicão, no Amazonas, em fevereiro - Edmar Barros-18.fev.2024/Folhapress

Procurada, a defesa de Luis Claudio afirmou apenas que o caso corre em segredo de Justiça. Em nota enviada ao Metrópoles, os advogados Rodrigo Aiache e Raessa Rodrigues lamentam a exploração da vida privada do empresário e afirmam haver "adulterações da realidade".

"Os advogados subscritos lamentam profundamente que a exploração da intimidade e da vida privada do senhor Luís Cláudio Lula da Silva tenham dado ensejo a adulterações da realidade com finalidades financeiras", diz a nota divulgada pelo site.



A Polícia Civil de São Paulo concluiu na segunda-feira (15) o inquérito de violência doméstica sem indiciamentos, o que significa que nenhum crime foi atribuído a Luis Claudio. Segundo os investigadores, não foi constatada lesão corporal nem configurada a alegação de violência psicológica.

O relatório foi encaminhado para o Ministério Público paulista, que deve decidir sobre os próximos passos. A Promotoria pode pedir o arquivamento do inquérito, novas diligências para tirar eventuais dúvidas ou, até, denunciar o filho do presidente se considerar o conjunto probatório suficiente.



Lula e Janja estavam em Cuba em 15 de setembro do ano passado. O petista participou do G77 —grupo das Nações Unidas que reúne países em desenvolvimento— e, entre outras agendas, se encontrou com o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

A suposta ofensa de Luis Claudio à Janja deu munição para a direita nas redes sociais. Opositores de Lula cobram uma posição pública da primeira-dama e ironizam a situação devido à atuação dela no combate à violência de gênero.



Em dezembro, Janja teve o perfil no X (ex-Twitter) hackeado e recebeu uma série de ataques virtuais. Na ocasião, a primeira-dama afirmou que os ataques de ódio e o desrespeito que sofre diariamente haviam chegado a outro patamar.



"Eu já estou acostumada com ataques na internet, por mais triste que seja se acostumar com algo tão absurdo. Mas a realidade é que a internet é um espaço potente para o bem e para o mal. E é comprovado que nós, mulheres, somos as que mais sofrem com os ataques de ódio aqui nas redes", disse.



A primeira-dama é uma das conselheiras mais influentes de Lula e foi apelidada nos bastidores do Palácio do Planalto de "algoritmo de Lula", por acompanhar assiduamente os debates nas redes e a temperatura em relação a medidas do governo.